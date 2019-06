Regarder, wikipédier, regarder, googler

Jharrel Jerome (Korey Wise) dans When They See Us

La minisérie When They See Us (Dans leur regard, en version française) de Netflix ne compte que quatre épisodes, mais prévoyez plusieurs heures supplémentaires pour « wikipédier » chacun des protagonistes de cette histoire vraie et 100 % révoltante, qui a secoué l'Amérique en 1989.

Avertissement : When They See Us, réalisée par la cinéaste Ava DuVernay, ne se consomme pas d'une traite. Chacune des tranches nous choque et nous broie le coeur. Ce qu'ont subi les cinq ados au coeur du récit est abominable, atroce. Rarement ai-je autant sacré et hurlé devant mon téléviseur (en excluant XOXO, bien sûr).

Ces cinq jeunes - quatre Afro-Américains et un Latino, c'est important - ont été faussement accusés d'avoir violé et laissé pour morte une joggeuse blanche de 28 ans dans un boisé de Central Park. L'enquête est polluée du début à la fin par le racisme des policiers, à commencer par la vilaine procureure Linda Fairstein (détestable Felicity Huffman), une femme méprisable, vraiment.

Les aveux filmés des cinq suspects ont été illégalement arrachés à coups de poing et en menaçant leurs parents. Une seule avocate sensée (excellente Vera Farmiga) lève des drapeaux rouges, mais la méchante Linda Fairstein ne desserre pas les mâchoires et expédie les cinq innocents derrière les barreaux.

Note du téléspectateur-recherchiste motivé, ici : la vraie Linda Fairstein, recyclée en populaire auteure de polars, a été virée par son éditeur après la mise en ligne de When They See Us, le 31 mai. Bien fait pour elle. Cette même Linda Fairstein, qui a piloté la division des crimes sexuels de la police de New York, a été la source d'inspiration de la télésérie Law & Order : SVU.