Avis de recherche: nouvelle patronne et diversité

Elle partira quelque part entre octobre et décembre, le temps qu'une firme externe déniche la personne qui lui succédera. Non, Dominique Chaloult, dont le contrat se termine en décembre, n'a pas été virée ou impliquée dans un conflit interne qui l'a poussée vers la sortie de la grande tour. Après cinq ans, elle désire ralentir la cadence professionnelle et consacrer plus de temps à ses enfants et petits-enfants.