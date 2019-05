Geneviève Jodoin, belle et bonne !

Après 12 semaines de compétition, l'épisode final de la septième saison de La voix de TVA a couronné hier soir Geneviève Jodoin, 41 ans, de l'équipe de Lara Fabian. Retour sur cette ultime émission de plus de 2 h 30 min, qui a ressuscité Michael Bolton, braqué les projecteurs sur le rappeur Loud et ramené la trop discrète Julie Masse dans nos téléviseurs.

Geneviève Jodoin a surclassé ses adversaires hier soir grâce à son interprétation nuancée de Pendant que de Gilles Vigneault. Elle a été impeccable. Sa voix cristalline a conquis le public, qui a voté à 47 % pour elle. À 41 ans, l'ex-choriste de Belle et Bum, qui habite à L'Isle-aux-Coudres, est devenue la championne la plus âgée de l'histoire de La voix. Personne au-dessus de 30 ans n'avait encore gagné ce concours. Non loin derrière Geneviève, la seule à avoir poussé la note en français, Colin Moore, 40 ans, de Pointe-Claire, a récolté 28 % d'appuis. Sa version de Crazy d'Aerosmith cadrait parfaitement dans l'univers rock, rauque et graveleux de son coach Éric Lapointe.

Avec respectivement 19 % et 6 % des suffrages, Rafaëlle Roy, 25 ans, et Vincent Chouinard, 22 ans, ont terminé en troisième et quatrième place. Rafaëlle aurait probablement marqué plus de points en choisissant une pièce plus connue que Golden Slumbers/Carry That Weight des Beatles. Les passages dans les notes aiguës n'ont pas été réussis. Vincent a revisité I Can't Make You Love Me, version Bon Iver, qui, soyons honnête, n'était pas l'idée du siècle pour une émission aussi grand public.

Fini les compositions

Pour la première fois en sept éditions, les quatre finalistes de La voix n'ont pas entonné hier soir une pièce originale composée sur mesure par leur coach. Souvent, ces morceaux neufs ne servaient pas bien leurs interprètes et ça débouchait sur des performances moyennes. De mémoire, seul l'extrait À fleur de peau de Valérie Carpentier - écrit par Ariane Moffatt et Daniel Bélanger en 2013 - est devenu un gros succès. Les autres titres ont sombré dans l'oubli. Sur papier, c'était une bonne idée que de permettre aux concurrents de déterminer la chanson avec laquelle ils se sentaient le plus à l'aise.

En français, s'il vous plaît !

Par contre, de nombreux fans ont dénoncé hier sur les réseaux sociaux que trois des quatre aspirants à la couronne l'ont fait « in English only ». Après une émission 100 % francophone la semaine dernière, ça détonnait, effectivement. Idéalement, le carré d'as aurait opté pour le français, mais en modifiant les règles, il fallait s'attendre à cette possibilité.

Lara vole les coeurs