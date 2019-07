On fait tous du show ethnique

Chantal Guy

Ce genre de blague de la part de jeunes humoristes noirs ou arabes, je l'ai entendu deux ou trois fois lors des soirées de l'Ethnic Show au Bootlegger ou des Bad Boys du rire au Ti-Agrikol. Chaque fois, elle touche la cible auprès de spectateurs qui y reconnaissent les exigences de leurs parents, convaincus qu'on se taille une place dans la vie en suivant un chemin sérieux. Mais pour ces artistes avides de se faire connaître, l'humour est le sésame d'une carrière au Québec. Parce que tout passe par l'humour ici. Sauf que ce n'est pas encore gagné pour les minorités visibles. Comme l'a dit Erich Preach un soir, « ici, on aime la diversité... sauf à la télé ! », et le public a éclaté d'un rire unanime qui voulait tout dire.

Or, plutôt que de se plaindre du manque de diversité en humour, ces humoristes construisent avec acharnement une scène parallèle qui gagne sans cesse en popularité. Des soirées de micro ouvert où ils cassent des blagues qu'eux seuls peuvent offrir. Une blague comme : « Vous savez quel est le mot arabe pour dépression ? Taxi Diamond. » Ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais voilà résumé en une phrase le drame actuel des chauffeurs de taxi écrasés par Uber. Ici pour réaliser ses rêves À 37 ans, Erich Preach est en train de s'établir solidement dans le milieu, après s'être fait connaître au sein du duo Aba & Preach dans des vidéos hilarantes regardées par des milliers d'abonnés. Ancien portier du Bordel, il a été encouragé dans le métier par Mike Ward, dont il fait actuellement la première partie du spectacle. Il anime avec son ami Aba les soirées de l'Ethnic Show. De son côté, Oussama Fares, 25 ans, vient de se lancer dans une vocation qui, visiblement, le passionne. « C'était l'humour ou l'itinérance », dit celui qui anime les soirées Bad Boys au Ti-Agrikol, où j'ai d'ailleurs rencontré les deux humoristes pour discuter des enjeux de la diversité en humour. « Ça fait juste deux ans que ma mère a arrêté de me demander quand j'allais retourner à l'école », confie Preach, qui a évité de justesse une carrière d'infirmier. « Chez nous, c'est médecin ou avocat - ingénieur, c'est arrivé récemment », réplique Oussama. Ce dernier, qui a un style d'animation très rassembleur, demande à chaque spectateur sa profession ou ses études avant un show. C'est souvent révélateur : informatique, soins de la santé, boulangerie ou gardien de sécurité. « Ça, on est bons, les Noirs et les Arabes, comme gardiens de sécurité ! », souligne-t-il devant un public hilare à l'évocation de la surreprésentation dans ce boulot.

« L'autre côté de la diversité, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence qu'à la base, quand tes parents sont immigrants, c'est pas vers l'humour qu'ils vont te pousser. C'est pas une joke, c'est notre réalité. » - Erich Preach

« Dernièrement, raconte Oussama, j'ai eu une querelle avec mes parents. L'image qu'ils ont dans la tête, c'est qu'on est venus ici pour avoir une bonne éducation. Mais c'est faux. On est venus ici pour réaliser nos rêves. » Chercher des modèles Les deux humoristes ne se voyaient pas représentés sur la scène très homogène qu'ils suivaient. Ils expliquent que les Arabes francophones sont souvent allés chercher leurs modèles en France, tandis que les Noirs se sont tournés vers les humoristes afro-américains. « Ce qu'il fallait faire, c'était de construire une scène qui se soutient », affirme Preach, qui a explosé de joie, enfant, lorsqu'il a vu Anthony Kavanagh. « Quand Kavanagh a commencé, il était tout seul. Je veux créer un circuit, juste pour qu'on soit plus. Pendant que le jeune Tremblay faisait de l'impro et allait en option théâtre, moi, j'étais poussé à être un comptable ou un infirmier, dit Erich Je dois changer cette donne-là dans ma clique. » Voilà qui explique aussi, selon eux, pourquoi il manque de filles humoristes dans leurs shows, une critique qui leur est souvent adressée et une situation qu'ils tentent désespérément de corriger. « Il y a tellement de place pour elles si elles veulent ! », insiste Oussama. Selon Preach, « c'est un problème de société plus général. On demande aux filles d'être belles, pas d'être drôles ». C'est pourquoi ils ont une grande admiration pour Mariana Mazza. « C'est vraiment la première humoriste qui vient du hood ! », lance Oussama. « Quand tu la regardes sur scène, tu te dis : "Ok, ça, c'est une fille qui s'est défendue au secondaire." » L'humour dit « ethnique » Malgré tout, ce circuit est réellement en train de s'implanter. Les humoristes s'invitent les uns les autres aux différentes soirées et s'encouragent. « Il paraît que l'industrie de l'humour est saturée, mais pas chez nous, ça va très bien », souligne Oussama.

« Il y a cinq ans, on était là tout seuls, séparés, et maintenant, il y a une saine compétition à savoir qui est le plus drôle. » - Oussama Fares