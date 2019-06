L'humour des « rejets »

Chantal Guy

Le jeu du ballon-chasseur est-il une métaphore de la vie en société ? J'étais trop jeune pour avoir ce genre de pensée mélancolique et profonde quand mes lunettes étaient fracassées en recevant une solide garnotte dans la cour d'école.

Joy Butler, professeure de pédagogie à l'Université de la Colombie-Britannique, estime que le ballon-chasseur est de « l'intimidation légalisée » dans un article de Radio-Canada qui a énervé bien des gens. Que deviendront les générations futures, se demande-t-on, sans cette saine initiation aux sports de groupe ? Ai-je été victime d'intimidation sans le savoir ? Je ne pense pas. Toujours est-il que j'endurais plus que je ne jouais au ballon-chasseur, jeu qui avait le grand mérite de me révéler quelle était ma place dans la chaîne alimentaire sportive : tout en bas, comme le plancton. Toujours dans les dernières choisies quand on formait les équipes, mais dans les dernières éliminées aussi - on gardait les nuls pour le dessert, mais certains nuls étaient vraiment bons dans l'esquive. De toute façon, je prenais ma revanche dans le cours d'arts plastiques en faisant de belles bandes dessinées, pendant que le sportif peinait à créer un bonhomme allumette. Il y a d'autres façons de se défouler que le sport dans la vie. L'histoire de l'art en général, c'en est presque un cliché, est souvent faite de gens rejetés qui ont développé leurs talents dans leur coin en réaction à la brutale loi du plus fort et cela n'en fait pas des gens moins méchants pour autant. C'est ainsi qu'en voyant la dernière couverture de Charlie Hebdo, j'étais partagée entre une indignation féministe et le fou rire des « rejets ». C'est la première une de Biche, entré à Charlie en 2018, qui vient d'avoir son baptême de feu sur les réseaux sociaux. Il s'attaque à la Coupe du monde féminine de foot (le soccer pour nous) qui est organisée pour la première fois en France, avec un dessin représentant un gros sexe féminin - clin d'oeil à L'Origine du monde de Courbet dont c'est le bicentenaire de naissance cette année - où va se loger un ballon de foot à la place du clitoris. Le dessin est accompagné de cette phrase : « on va en bouffer pendant un mois ! » - qui sait si, au delà de l'exaspération qu'on y entend, n'y aurait-il pas là un hommage au cunnilingus...

Agrandir La une controversée de Charlie Hebdo au sujet de la Coupe du monde féminine de soccer 2019 IMAGE FOURNIE PAR CHARLIE HEBDO

C'est vulgaire, le dessin n'est pas très beau, on retrouve l'humour beauf (mononcle chez nous) typique du journal, mais il faut savoir que Charlie a toujours attaqué le foot, une vraie religion en France. C'est un peu comme si on avait ici une publication de dessinateurs qui s'en prenaient systématiquement au hockey à chaque Coupe Stanley pour déranger la liesse des amateurs de sports. En 1998, ils avaient fait un numéro hors-série intitulé L'horreur footballistique - le supplice du Mondia l, pour eux, c'est « ni Dieu ni Foot » et si on se choque d'un dessin de vulve en couverture, on peut vraiment sortir des tas de unes de Charlie avec des pénis, car la scatologie, ils y tiennent. En bons rejets, ils n'allaient pas se montrer plus gentils parce que c'est du foot féminin et dans son éditorial, Riss pose la question : « Le foot féminin devra-t-il aussi participer à l'abrutissement des foules pour être pris au sérieux et considéré comme l'égal du foot masculin ? »

Agrandir En 1998, l'autre une controversée de Charlie Hebdo IMAGE FOURNIE PAR CHARLIE HEBDO