Amis (sauf pendant 10 secondes)

La course durera 10 secondes. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu moins. Après quoi les deux hommes mettront leur rivalité de côté pour redevenir amis.

Une fois les caméras éteintes, je suis allé en discuter avec Andre De Grasse. Cette histoire d'amitié est étonnante. Les sprinteurs ont plutôt la réputation d'avoir besoin d'une bulle d'intimité grosse comme un ballon de kinball.

« Nous nous sommes d'abord rencontrés aux Championnats canadiens de 2014, m'a raconté De Grasse. Un mois plus tard, nous étions camarades de chambre aux Jeux du Commonwealth. C'est là qu'on s'est vraiment connus. J'avais 19 ans. Aaron était un peu plus vieux [22 ans]. On a beaucoup parlé. De la vie. De la course. »

Après les Jeux, les deux coureurs sont restés en contact. Andre De Grasse terminait son secondaire, en Ontario. Il souhaitait faire ses études supérieures aux États-Unis. Mais où ? Il ne le savait pas vraiment.

« J'ai appelé Aaron pour lui demander conseil. Je savais qu'il étudiait à l'Université de Californie du Sud. Il m'a dit : "Viens visiter l'université." C'est ce que j'ai fait. J'ai pu voir comment il vivait. Il m'a montré les dortoirs, le campus. C'est à ce moment que je me suis dit : "OK, c'est là que je veux aller à l'université." »

L'automne suivant, Andre De Grasse déménageait à Los Angeles. Aaron Brown, lui, s'établissait en Floride pour amorcer sa carrière professionnelle. Malgré les 4000 kilomètres qui les séparaient, ils ont continué à échanger des textos.

« On se donnait souvent rendez-vous en ligne pour jouer à la PlayStation.

- À quels jeux ?

- NBA 2K, Call of Duty.

- Maintenant, avec un bébé, ça doit être plus difficile ?

- Ouais. Je n'ai plus le temps. Les priorités ont changé [rires]. On reste dans le même groupe de poolers. On participe à des pools de basketball, d'athlétisme... »

Des pools d'athlétisme ? Ça existe vraiment ? « Oui ! Il faut choisir les gagnants des compétitions de la Ligue de diamant. Je mise sur moi, et Aaron mise sur lui [rires]. On essaie surtout de deviner les gagnants des autres disciplines. »

Les deux hommes se croisent moins souvent qu'avant. « On se voit aux Championnats du monde, dans la Ligue de diamant. Et aux Championnats canadiens, comme ici ! »