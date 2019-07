Les dodos du FC Barcelone analysés à Montréal

C'est le récit - réel - de l'expédition lancée par le président Thomas Jefferson, en 1804, pour trouver un chemin entre St. Louis et l'océan Pacifique. Chaque page est une aventure. On se demande comment Meriwether Lewis et William Clark arriveront vivants sur la côte Ouest. Ils naviguent sur des rivières inconnues des Blancs. Ils affrontent la maladie. Le froid. Les ours. Ils rencontrent des peuples hostiles. Et malgré l'adversité, ils poursuivent leur périple.

Quelle époque formidable. Une ère marquée par des mystères à résoudre, et de grandes expéditions pour y répondre.

Mine de rien, le sport professionnel vit présentement une période semblable. La prolifération des statistiques avancées a créé un environnement propice à la recherche. Depuis 15 ans, toutes les équipes - tous sports confondus - cherchent LA donnée qui leur montrera le chemin des victoires.

Sauf que tous les clubs ne sont pas rendus au même endroit. Loin de là.

Pour l'illustrer, on peut faire une analogie avec le voyage de Lewis et Clark.

Il y a des organisations qui sont encore sur le quai de départ, à St. Louis. Celles avec un seul analyste, souvent un stagiaire sous-payé installé dans un placard sans fenêtre du sous-sol du stade. Je n'exagère même pas.

Des équipes sont rendues aux montagnes Rocheuses. Celles-ci ont un service structuré. Ses dirigeants tiennent compte des statistiques avancées dans leurs activités quotidiennes. Pensez aux clubs du baseball majeur.

Puis il y a le FC Barcelone. Non seulement a-t-il déjà vu l'océan, mais il a déjà commencé à établir des colonies le long des côtes.

***

Le FC Barcelone n'est pas le seul club à l'avant-garde de la science sportive. L'équipe de soccer de Liverpool, les Astros de Houston et les Dodgers de Los Angeles ont acquis des expertises pointues. Mais le FC Barcelone se distingue par la portée et la variété de ses recherches.

Le Financial Times a eu droit à une visite privée du laboratoire, fondé en 2017. Le journal a recensé 16 employés à temps plein. C'est sans compter la centaine de chercheurs de l'extérieur qui participent aux études. Tout est analysé. Les statistiques avancées, bien sûr. Mais aussi la nutrition, la prévention des blessures, leur guérison, l'optimisation de la billetterie. Quelques exemples :

- le FC Barcelone participe à 40 études sur les blessures des muscles et des tendons ;

- le club étudie le profil génétique des joueurs pour prévenir les blessures ;

- les joueurs auront bientôt droit à une boisson personnalisée qui tient compte de leur niveau réel de transpiration.

Et depuis quelques mois, le FC Barcelone se penche sur le sommeil de ses espoirs avec... des Montréalais.

Ils sont une demi-douzaine de chercheurs. Ils travaillent pour Hexoskin, une entreprise d'ici spécialisée dans les vêtements intelligents. Son président, Pierre-Alexandre Fournier, est très fier de cette collaboration.