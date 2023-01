Le gouvernement Legault est obsédé par l’idée d’éliminer, d’ici 15 ans, l’écart entre le PIB réel par habitant du Québec et celui de l’Ontario1. Cela doit-il vraiment être un de nos objectifs nationaux prioritaires ?

Parlons-en un peu.

Il faut d’abord dire que le PIB (produit intérieur brut) est une vieille mesure dont l’utilisation recule un peu partout dans le monde. Son utilisation recule parce que c’est essentiellement un indicateur d’activité muet quant aux effets de cette même activité sur l’environnement, la santé… ou le bonheur des gens. C’est un « indicateur de flux », rien de plus.

Il y a quelque 25 siècles, Aristote faisait déjà la différence entre l’économie (oikonomia) – la recherche d’équilibre dans le foyer – et la chrématistique (chrèmatistikos) – la recherche du profit pour le profit. Se concentrer uniquement sur le PIB, c’est errer du côté de la chrématistique.

Est-ce que la chrématistique fait le bonheur ?

Depuis 10 ans maintenant, la firme de sondage Gallup évalue la perception de bonheur des gens dans presque tous les pays du monde.

Un seul des 15 pays les plus heureux selon son World Happiness Report, l’Allemagne, se trouve également dans les 15 meilleurs pays en matière de PIB. Un bon PIB ne semble donc pas faire le bonheur.

Alors si ce n’est pas le PIB, quel indicateur de bien-être devrions-nous utiliser ?

Amartya Sen, économiste et philosophe indien est Prix Nobel d’économie et père de « l’école des capacités ». Pour lui, le vrai développement, c’est l’accroissement de notre capacité d’agir, individuellement et collectivement.

Une personne aurait beau être riche, si elle est handicapée et n’a accès à rien parce que le monde autour d’elle n’est pas adapté à ses besoins, elle et son pays se situeraient au bas de l’échelle du développement.

Si un Ontarien doit consacrer une grande part de ses revenus au paiement de la garderie de ses petits, des droits de scolarité universitaires des plus grands et de l’électricité, il a beau, au départ, « avoir plus d’argent dans les poches », il a moins de marge de manœuvre, moins de « capacités », qu’un Québécois (c’est d’ailleurs pour ça que de nombreux Ontariens déménagent d’Ottawa à Gatineau).2

Ce sont les travaux de Sen qui ont mené à l’élaboration de l’Indice de développement humain (IDH), publié chaque année par l’ONU. Cet indice est constitué de plusieurs données : l’espérance de vie, l’éducation et le PIB en parité de pouvoir d’achat.

Quand on compare la liste des 15 premiers pays pour le PIB et, cette fois, pour l’IDH, seule l’Allemagne (encore !) fait partie des deux. Non, PIB ne veut pas dire bien-être et peut-être même pas « développement ».

Plusieurs pays, universités, centres de recherche ont proposé des indices plus à même de refléter les véritables défis à relever pour les sociétés : l’Indicateur de progrès véritable, l’indice du bonheur national brut version Bhoutan, l’indice du mieux-être de l’OCDE, etc. En bref, le gouvernement du Québec pourrait utiliser des indicateurs bien plus intéressants que le PIB, et ils existent, notamment chez nous.

L’année dernière, le collectif G15+, un regroupement d’organismes économiques, syndicaux et environnementaux, a entrepris un vaste chantier pour choisir des indicateurs qui permettraient d’aller au-delà des indicateurs de richesse ou de chômage3 pour juger de l’évolution du Québec : nombre de personnes à faibles revenus, écarts salariaux hommes-femmes, matières récupérées, assainissement des eaux usées, dettes des ménages, PIB, etc.

Quand un maire, un ministre, un premier ministre, un État, détermine un objectif, c’est toute la machine administrative qui se met en marche pour lui permettre de l’atteindre. On dépense de l’argent, on établit des programmes, on donne des subventions, tout cela en fonction des indicateurs choisis, car ce sont eux qui détermineront ultimement le succès ou l’échec du gouvernement.

Le choix des indicateurs n’est pas du tout, mais pas du tout, théorique. Les actions à prendre pour faire évoluer l’IDH ou encore les indicateurs choisis par le G15+ ne sont pas nécessairement les mêmes que si nous voulons améliorer notre PIB.

Pour faire bouger le PIB et rattraper l’Ontario, le gouvernement cherchera à hausser la productivité, accroître les heures de travail, peut-être augmenter la formation des travailleurs, investir dans la recherche et le développement, peut-être réduire la réglementation, etc.

Pour améliorer les indicateurs québécois déterminés par le G15+, le gouvernement devrait investir en santé, en environnement, en éducation ou encore dans la lutte contre les inégalités, un élément au cœur des travaux québécois. Le choix de la cible est donc crucial.

Notre objectif national doit dépasser l’idée d’augmenter l’activité économique et plutôt mettre l’économie au service du bien commun, donc viser davantage le bien-être, sinon le bonheur des gens.

En 2016, le magazine L’actualité se demandait si le gène du bonheur était québécois, car, selon un sondage, nous étions au deuxième rang des peuples les plus heureux au monde.4 Le PIB ne nous aidera pas à passer en première place. Des indicateurs comme ceux proposés par le G15+, oui.