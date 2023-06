Santé et services sociaux

Pour une conversation nationale

Le projet de loi 15 a fait couler beaucoup d’encre depuis son dépôt à l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le 29 mars dernier. Et avec raison. Il s’agit ni plus ni moins du plus gros test du ministre, la pierre angulaire de sa refondation du système, le principal élément sur lequel il sera jugé dans les prochains mois et les prochaines années.