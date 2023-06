Création d’un Institut d’excellence en éducation

A-t-on vraiment besoin d’un tel dinosaure ?

Le projet de loi 23 en éducation, en plus d’accorder un pouvoir démesuré au ministre de l’Éducation et d’éroder un peu plus celui des enseignants et enseignantes, témoigne d’une profonde méconnaissance non seulement du terrain, mais aussi des modalités de preuve qui ont pignon sur rue dans le domaine des sciences humaines.