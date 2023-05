Les coûts de la démocratie

Le métier de député renferme son lot de défis. D’abord celui de se faire élire. Puis vient la vie sous une loupe – celle des médias traditionnels et sociaux qui obligent le politicien à passer plus de temps sur un écran qu’un influenceur. S’ajoutent les nombreux déplacements entre la circonscription et l’assemblée législative et les heures incalculables réservées aux rencontres avec les citoyens. L’emploi du temps, on s’en doute, est incompatible avec une vie familiale équilibrée.