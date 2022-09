Système d’immigration québécois

Des déclarations irréfléchies qui minent les efforts d’amélioration

Comment se fait-il que des mots qui sortent de la bouche de François Legault et de son ministre sortant de l’Immigration, Jean Boulet, concernant les personnes immigrantes si souvent ne reflètent pas ce qu’ils pensent ? Surtout quand on met tant de ressources et d’énergie à les sélectionner, à les recruter et à les franciser. On dirait un aveu d’échec total en matière de sélection et d’intégration ! Ce qui n’est évidemment pas confirmé par les faits.