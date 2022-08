Guerre en Ukraine

Odessa, le deuxième supplice de Léonide Pliouchtch

Ces dernières semaines, Vladimir Poutine a repris ses bombardements dans la région d’Odessa et de Mikolaïv. On voit bien que le contrôle du Sud ukrainien et de la mer Noire est toujours dans ses visées, y compris Odessa, cette cité balnéaire stratégique que le Kremlin a toujours considérée comme un port de la Russie lui revenant d’office.