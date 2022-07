La création d’une coalition de centre droit en vue des prochaines élections fédérales est de plus en plus évoquée.

On évoque de plus en plus la création d’une coalition de centre droit en vue des prochaines élections fédérales. Un parti qui pourrait être dirigé par Jean Charest et qui pourrait s’inspirer de la Coalition avenir Québec ou encore de La République en marche du président français Emmanuel Macron. Que pensez-vous d’une telle hypothèse ?