Cessons la culture des aînés jetables

Dans une résidence pour personnes âgées (RPA) de Montréal, 124 résidants ont reçu un avis de six semaines pour se reloger. Selon le propriétaire, la RPA n’est pas rentable et une conversion en condos serait beaucoup plus profitable. Malgré les efforts des locataires et de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), rien ne peut l’empêcher selon la loi. Finalement, les locataires obtiendront une meilleure compensation, mais pas le droit de conserver leur logis.