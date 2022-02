Convoi contre les mesures sanitaires

Devrions-nous nous inquiéter ?

Quelques jours après l’élection de Joe Biden, j’écrivais dans les pages de La Presse que le trumpisme était encore bien vivant, même si Donald Trump avait perdu l’élection. ⁠1 « Les réverbérations d’une Amérique trumpiste vont se faire sentir partout dans le monde. Il ne nous reste qu’à attacher nos tuques et serrer nos ceintures, car la route vers un monde plus juste et plus sain sera longue et cahoteuse. »