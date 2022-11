(Québec) La Santé publique abandonne sa recommandation de s’isoler pendant cinq jours en cas de COVID-19. En revanche, les autorités en appellent au « gros bon sens » et recommandent aux Québécois de porter le masque en cas de symptômes d’allure grippale, COVID ou pas.

La Santé publique a dévoilé jeudi une « nouvelle approche » pour préserver la santé de la population et limiter les effets sur le réseau de la santé en étendant la plupart de recommandations en cas de COVID-19 aux autres virus respiratoires. « C’est une approche de gros bon sens », a expliqué le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, qui a fait le point jeudi sur l’évolution de la pandémie au Québec.

Il ne sera donc plus nécessaire de s’isoler pendant cinq jours en cas de COVID-19, comme il était recommandé par la Santé publique. En revanche, la Santé publique recommande de faire preuve de prudence en s’isolant dès l’apparition de symptômes d’allure grippale, comme la fièvre et les courbatures, et ce même s’il ne s’agit pas de la COVID-19.

Du moment où la personne se sent mieux, elle peut vaquer à ses occupations tout en portant le masque jusqu’à ce que les symptômes soient totalement disparus, a indiqué le Dr Boileau. La Santé publique évoque même l’implantation d’une « nouvelle norme sociale » pour éviter la propagation des virus respiratoires dans la population et auprès des personnes plus vulnérables.

Pour les gens qui sont atteints de la COVID-19, le port du masque demeure recommandé pendant 10 jours.