La COVID longue n’épargne pas les jeunes

Un an et demi après avoir eu la COVID-19, Jennyfer, 15 ans, n’a toujours pas retrouvé l’odorat. Elle a des problèmes de sommeil, de mémoire et de concentration qui minent son énergie, ses résultats scolaires et sa vie sociale. Les enfants atteints de la COVID longue ont besoin d’aide, plaident la jeune fille et sa mère.