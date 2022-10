La propagation et les hospitalisations liées à la COVID-19 poursuivent leur stabilisation, mais les décès attribués à la pandémie demeurent élevés.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 15 nouveaux décès rapportés vendredi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à neuf. La tendance est ainsi en hausse de 60 % sur une semaine.

Une partie de ce bilan est toutefois attribuable à un retard dans la transmission des données sur les décès. En effet, six des 15 rapportés vendredi sont survenus il y a plus d’une semaine.

Pour le reste, les indicateurs sont relativement encourageants. Le Québec rapporte vendredi une diminution de 36 hospitalisations. Les 2049 personnes hospitalisées présentement représentent une tendance stable sur une semaine. Aux soins intensifs, les 49 patients représentent une baisse de 19 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées devrait tendre à diminuer au cours des prochains jours, le nombre de sorties dépassant légèrement les entrées. On recense en moyenne deux patients de moins chaque jour.

Autre signe que la pression sur les hôpitaux s’amenuise, les absences dans le personnel tendaient à légèrement diminuer. Vendredi, on dénombrait 3951 travailleurs du réseau de la santé absents en raison de la pandémie, un peu moins que la semaine dernière.

La propagation ralentit

Le nombre d’infections dépistées chaque jour ralentit également. Les 903 nouveaux cas rapportés vendredi portent la moyenne quotidienne à 921. La tendance est ainsi stable sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 9,4 %.

En plus des cas dépistés par tests PCR, 310 personnes ont également rapporté au cours de la fin de semaine avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont diminué de 16 % depuis une semaine.

Vent favorable pour la vaccination

La campagne de vaccination continue de bénéficier d’un vent favorable. Le Québec administre en moyenne 20 700 doses par jour, soit 19 % de plus que la semaine dernière.

Le rythme de la campagne a même permis de légèrement augmenter la couverture vaccinale. En tenant compte du fait que la Santé publique recommande de se faire vacciner après cinq mois, 21,1 % des Québécois ont présentement leur vaccination à jour. Cela représente une hausse modeste de 0,8 point depuis une semaine.

Le rebond dans la vaccination se fait principalement sentir chez les 60 ans et plus, groupe plus vulnérable face à la COVID-19.