207 hospitalisations de plus, 16 décès

Le Québec enregistre une forte hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 à la suite du long congé de l’Action de grâce, le nombre de personnes hospitalisées repassant au-dessus de la barre des 2000 pour la première fois depuis la mi-août.

Pierre-André Normandin La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

L’impact de la COVID-19 avait semblé se stabiliser durant le long congé de l’Action de grâce, mais les plus récentes données du ministère de la Santé montrent une forte augmentation. Le Québec rapporte en effet mercredi une hausse de 207 hospitalisations.

Ces 2030 personnes hospitalisées représentent une augmentation de 14 % sur une semaine. Il faut remonter au 10 août pour compter autant de patients affectés par la COVID-19 dans les hôpitaux québécois.

Le Québec enregistre aussi une forte hausse aux soins intensifs. Mardi, on y recensait 52 patients au total, soit 53 % de plus que la semaine dernière. Là aussi, il faut remonter à la mi-août pour compter autant de patients.

Des projections en hausse

Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer d’augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions surpassant les sorties. On recense en moyenne 36 patients de plus chaque jour.

D’ailleurs, dans de nouvelles modélisations parues mercredi, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) prévoit une « augmentation du nombre de nouvelles hospitalisations à environ 180 par jour », avec un intervalle de confiance situé entre 141 et 233.

Plus précisément, l’Institut s’attend à une hausse des lits réguliers occupés par des patients atteints de la COVID-19 qui se « situerait à environ 2300 lits », avec un intervalle de confiance entre 2101 et 2614 patients hospitalisés. Aux soins intensifs, le Québec atteindrait d’ici deux semaines environ 47 lits, avec un intervalle de confiance entre 42 et 53.

L’INESSS note enfin que pour une quatrième semaine consécutive, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 hospitaliers déclarés est en hausse (+25 %) par rapport à la semaine précédente, soit 1011 versus 811. « Les cas dont la raison première de l’hospitalisation est la COVID représentent environ 35 % des hospitalisations », lit-on dans le rapport.

Le nombre de travailleurs absents en raison de la pandémie a légèrement reculé par rapport à la semaine dernière. Ils étaient 3748 mercredi à devoir s’isoler.

Les 1096 nouveaux cas rapportés mercredi portent la moyenne quotidienne à 888. La tendance est ainsi stable sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 10,6 %.

En plus des cas dépistés par tests PCR, 554 personnes ont également rapporté ces derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont augmenté de 5 % depuis une semaine.

Les 16 nouveaux décès rapportés mercredi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à six. La tendance est en baisse de 20 % sur une semaine.

La vaccination toujours en recul

La cadence de la campagne de vaccination continue de ralentir. Le Québec administre en moyenne 16 400 doses par jour, soit 11 que la semaine dernière.

Le rythme de la campagne ne permet pas d’augmenter la couverture vaccinale. En tenant compte du fait que la Santé publique recommande de se faire vacciner après cinq mois, seulement 20 % des Québécois ont leur vaccination à jour.