Le Québec observe une hausse de 18 % des cas de COVID-19 chez les personnes âgées de 60 ans et plus.

Le Québec observe une hausse de 18 % des cas de COVID-19 chez les personnes âgées de 60 ans et plus, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Cette hausse pourrait expliquer la forte croissance des hospitalisations.

Delphine Belzile La Presse

La propagation de la COVID-19 observée depuis deux semaines au Québec se concentre notamment chez les aînés, plus vulnérables aux complications. David Lussier, médecin à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, appelle la population à aller chercher une dose de rappel. « Plus on est âgé, plus on est vulnérable, et plus il faudrait le faire. C’est essentiel », souligne-t-il.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec, le taux de vaccination est en baisse chez les personnes âgées. Seulement 51 % des 60 ans et plus ont reçu une dose de rappel au cours des cinq derniers mois.

Il faut faire le maximum pour réduire les risques, si on est à risque, on est rendu à un point dans la pandémie où on ne veut pas remettre des mesures sanitaires qui seraient trop contraignantes. C’est vraiment à chacun de faire attention selon son propre risque. David Lussier, médecin à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Mercredi, Québec a fait état de 1083 nouveaux cas. La tendance est ainsi en hausse de 6 % sur une semaine. Les cas autodéclarés ont par ailleurs augmenté de 24 % dans la dernière semaine, selon le MSSS. Les autorités rappellent toutefois que le nombre de cas publié ne représente qu’une fraction des infections totales, comme l’accès aux tests PCR est limité.

Selon l’INSPQ, le taux de positivité de la COVID-19 ne cesse d’augmenter depuis le mois de septembre. Environ 9 % des tests de dépistages s’avèrent positifs pour l’ensemble du Québec. L’Outaouais note un taux de positivité de 14,9 %, soit le plus élevé de la province.

Les hospitalisations montent

Les hospitalisations ont bondi de 23 dans les 24 dernières heures, portant le total à 1780. Il s’agit d’une hausse de 10 % par rapport à la semaine dernière et du plus haut taux d’hospitalisation depuis le 29 août, selon les données de l’INSPQ. Sur 1780 personnes hospitalisées, 547 patients ont été directement admis en raison d’une complication à leur infection au coronavirus.

Le nombre d’hospitalisations devrait augmenter dans les deux prochaines semaines, selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux du Québec (INESSS), qui prévoit une augmentation moyenne de 160 admissions par jour.

À ce rythme, le nombre de personnes hospitalisées pourrait atteindre 1900 d’ici la mi-octobre. Les autorités s’attendent également à une hausse de 35 lits occupés aux soins intensifs.

Mercredi, aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n’a été rapporté, portant la moyenne quotidienne à huit au cours de la dernière semaine. Au total, la province recense 16 817 morts depuis le début de la pandémie.

Plus de 3900 travailleurs de la santé sont absents en raison de la COVID-19, en attente de résultats, en isolement ou en retrait préventif, indiquent les autorités du Québec.

Le rythme de la vaccination semble ralentir tandis que le Québec administre en moyenne 18 000 doses par jour, soit 7 % moins de doses que la semaine dernière, et seulement 20 % des Québécois ont leur vaccination à jour.