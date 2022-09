Brièvement dopée par l’arrivée du vaccin bivalent, la campagne de vaccination commence déjà à stagner.

Pierre-André Normandin La Presse

À la mi-août, le gouvernement du Québec avait annoncé relancer la campagne de vaccination contre la COVID-19 afin d’augmenter la couverture vaccinale de la province à l’approche de la saison froide. Le nombre de doses administrées quotidiennement avait augmenté brièvement pour reculer avec l’annonce de l’arrivée imminente d’une nouvelle version du vaccin, cette fois adapté au variant Omicron.

L’arrivée du vaccin bivalent, il y a une dizaine de jours, a en effet donné un nouveau souffle à la campagne, mais déjà, le nombre de doses administrées stagne autour de 18 900 doses par jour.

Le rythme de la campagne est insuffisant pour augmenter la couverture vaccinale. Au contraire, le nombre de personnes avec leur vaccination à jour recule. En tenant compte du fait que la Santé publique recommande de se faire vacciner après cinq mois, seulement 21,4 % des Québécois ont leur vaccination à jour.

La couverture vaccinale des Québécois est plus élevée chez les aînés, davantage à risque de complications liées à la COVID-19. Ainsi, 58 % des 70 ans et plus ont reçu une dose au cours des cinq derniers mois. Par contre, la part des gens à jour dans ce groupe a reculé de 16 points depuis trois semaines, signe que la vaccination prend du retard.

