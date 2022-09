La version révisée du vaccin contre la COVID-19 de Moderna vise à la fois la souche originale du coronavirus et le sous-variant Omicron BA.1

La version révisée du vaccin contre la COVID-19 de Moderna visant spécifiquement le variant Omicron sera offerte à tous les adolescents immunodéprimés et à tous les adultes dans les prochains jours. Survol de cette annonce en huit questions.

Alice Girard-Bossé La Presse

En quoi consiste le vaccin bivalent ?

Cette nouvelle version du vaccin vise à la fois la souche originale du coronavirus et le sous-variant Omicron BA.1, d’où le terme bivalent. « Il vise à prolonger la durée de la protection et nous aidera à affronter les prochaines vagues », a indiqué le directeur du Bureau des sciences médicales du ministère fédéral de la Santé, le Dr Marc Berthiaume, en conférence de presse jeudi matin.

Jusqu’à maintenant, les vaccins contre la COVID-19 homologués au Canada visaient uniquement la souche initiale du virus. Depuis le début de la pandémie, le virus a toutefois continué de muter, se montrant de plus en plus apte à échapper aux défenses immunitaires. Chaque dose de ce nouveau vaccin contiendra donc 25 µg d’ARN messager visant la souche initiale du virus et 25 µg visant spécifiquement le sous-variant Omicron. « Il s’agit essentiellement de deux vaccins en un », a expliqué le Dr Berthiaume.

Qui pourra recevoir le vaccin bivalent ?

Il sera offert à tous les adultes. Les adolescents de 12 à 17 ans présentant une immunodépression modérée ou sévère ou présentant des facteurs de risque biologiques ou sociaux qui les exposent à un risque élevé d’effets sévères dus à la COVID-19 seront également admissibles à cette nouvelle mouture du vaccin. Son utilisation chez les mineurs n’est toutefois pas officiellement approuvée.

Quand sera-t-il offert ?

Vendredi, 780 000 doses du vaccin bivalent arriveront au pays, a indiqué le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, en conférence de presse jeudi après-midi. Par ailleurs, 10,5 millions de doses seront livrées d’ici la fin du mois de septembre. « Ils seront rapidement livrés aux provinces et aux territoires », a indiqué le ministre, ajoutant que l’approvisionnement n’allait « pas être un problème ».

Quel est l’intérêt d’avoir un vaccin visant le sous-variant BA.1 si les sous-variants BA.4 et BA.5 sont dominants au Québec ?

Bien que le vaccin vise spécifiquement le sous-variant BA.1, les résultats des essais cliniques suggèrent qu’il produit une réponse immunitaire plus forte contre les sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron que le vaccin original de Moderna contre la COVID-19.

Pourquoi le Canada n’a-t-il pas encore accès aux vaccins bivalents de Pfizer et Moderna visant spécifiquement les sous-variants BA.4 et BA.5, comme c’est le cas aux États-Unis ?

Parce que Santé Canada n’a pas encore reçu de demande de la part des deux sociétés pharmaceutiques. « Nous attendons la soumission de Pfizer dès la semaine prochaine. Nous avons eu des discussions avec Moderna également et nous nous attendons à ce qu’ils déposent également leur dossier dans les deux prochaines semaines », a indiqué la conseillère médicale principale de Santé Canada, la Dre Supriya Sharma.

Le ministre Duclos a toutefois rappelé que les deux versions de vaccins bivalents ont « de nombreuses similitudes », puisqu’elles visent « la même famille d’Omicron ».

Est-il conseillé de reporter son rendez-vous pour sa dose de rappel, afin de s’assurer d’avoir le nouveau vaccin bivalent ?

Non, répond le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), qui soutient que les personnes admissibles à des doses de rappel à l’automne, en particulier celles qui présentent un risque accru d’effets sévères causés par la COVID-19, ne devraient pas retarder leur vaccination prévue pour obtenir le vaccin bivalent.

« La meilleure protection est de prendre la dose de rappel dès que nous sommes admissibles », a déclaré l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, rappelant que le vaccin actuel demeure très efficace.

Est-ce que le vaccin bivalent est associé à de nouveaux effets secondaires ?

Non. « Ce nouveau vaccin est semblable au Spikevax de Moderna précédemment approuvé et il est associé aux mêmes effets indésirables légers qui s’estompent rapidement », a indiqué le Dr Berthiaume. En effet, les données n’ont pas montré à ce jour de différences entre les deux vaccins en ce qui concerne les risques de myocardite et de péricardite après une dose de rappel.

Est-ce que les enfants de moins de 12 ans pourront recevoir le vaccin bivalent ?

Non. Les enfants de 5 à 11 ans sont toutefois admissibles dès maintenant à une dose de rappel avec le vaccin original, a annoncé jeudi la Dre Tam.