Santé Canada autorisera jeudi une version révisée du vaccin contre la COVID-19 de Moderna visant spécifiquement le variant Omicron, a pu confirmer La Presse.

Alice Girard-Bossé La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Vingt-quatre heures après les États-Unis, Ottawa confirmera jeudi donner le feu vert à l’administration d’une nouvelle génération de vaccin anti-COVID-19, dit bivalent. Cette nouvelle mouture cible à la fois la souche originelle du coronavirus, ainsi que le sous-variant Omicron BA.1. Les détails sur l’approvisionnement et la disponibilité seront annoncés ultérieurement.

Les vaccins contre la COVID-19 actuellement disponibles au Canada sont conçus pour cibler uniquement la souche originale du virus. Depuis le début de la pandémie, le virus a toutefois continué de muter et de se montrer plus apte à un échappement immunitaire.

Moderna avait soumis sa demande à Santé Canada pour cette nouvelle génération de vaccin le 30 juin.

12 millions de doses

La possibilité d’un vaccin bivalent, jugé plus « résistant » au vaccin Omicron et ses nombreux sous-variants, fait jaser depuis déjà quelques mois partout dans le monde. Au Canada, Ottawa a déjà annoncé avoir sécurisé près de 12 millions de doses du nouveau vaccin bivalent pour une première livraison. Du nombre, 2,7 millions devraient revenir au Québec, en vertu du prorata de la population canadienne, a précisé mercredi le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

La semaine dernière, en disant redouter une hausse de la propagation de la COVID-19 à la rentrée, la Santé publique québécoise avait d’ailleurs devancé la campagne de vaccination pour l’ensemble des 18 ans et plus. Depuis mercredi dernier, ceux-ci peuvent prendre rendez-vous afin d’obtenir une dose de rappel, si leur dernière dose remonte à plus de cinq mois.

À ce moment, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, avait soutenu que le vaccin adapté à Omicron devrait être disponible au Québec « d’ici moins de deux semaines ».

« Quand le nouveau vaccin va arriver, on va le changer pour le nouveau vaccin. Nous n’écoulerons pas les stocks qu’on a du vaccin actuel », avait aussi indiqué M. Boileau. À ses côtés, la microbiologiste-infectiologue et présidente du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), la Dre Caroline Quach, avait cependant prévenu que pour l’instant, ce vaccin bivalent ne serait disponible que pour les 18 ans et plus. Les plus jeunes devront pour l’instant se contenter du vaccin actuel, a-t-elle ajouté.

Mi-août, la Santé publique fédérale avait assuré « travailler le plus rapidement possible » afin d’approuver les nouveaux vaccins adaptés à Omicron des pharmaceutiques Moderna et Pfizer, jugeant qu’à l’aube d’une potentielle huitième vague de COVID-19 cet automne, obtenir une dose de rappel avec le vaccin actuel est une « priorité absolue ».

Avec l’Agence France-Presse (AFP) et La Presse Canadienne