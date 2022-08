Pour les populations racisées, le taux de mortalité attribuable à la COVID-19 est de 31 décès pour 100 000 habitants, alors qu’il est de 22 décès pour 100 000 habitants pour la population non racisée et non autochtone.

Les personnes noires ont été beaucoup plus nombreuses au Canada à avoir succombé à la COVID-19. Le ratio de leur taux de mortalité, comparativement à celui des populations non racisées et non autochtones est de 2,2 fois supérieur.

Louise Leduc La Presse

C’est ce qui ressort d’une analyse de Statistique Canada publiée mardi et signée par Shikha Gupta et Nicole Aitken.

Pour les populations racisées, le taux de mortalité attribuable à la COVID-19 est de 31 décès pour 100 000 habitants, alors qu’il est de 22 décès pour 100 000 habitants pour la population non racisée et non autochtone. Le taux de mortalité chez les Chinois est, lui, semblable à celui de la population non racisée et non autochtone.

« Les résultats ont montré qu’à l’exception de la population chinoise, la situation de faible revenu a augmenté le risque de mortalité attribuable à la COVID-19 pour toutes les populations, écrivent les auteures. Les Noirs présentent la plus grande différence de risque de mortalité attribuable à la COVID-19 entre ceux qui ne vivent pas dans une situation de faible revenu et ceux qui vivent dans une situation de faible revenu. »

« Ces résultats indiquant un risque accru de mortalité attribuable à la COVID-19 pour la population noire en situation de faible revenu seront utiles aux responsables politiques et aux décideurs pour mieux comprendre les impacts sur les populations racisées et créer des interventions ciblées », poursuivent Shikha Gupta et Nicole Aitken.

Les résultats qu’elles ont colligés sont en phase avec de précédentes études, poursuivent-elles.

« Certaines recherches suggèrent également que les Noirs ont tendance à recevoir des soins de santé préventifs de mauvaise qualité au début de leur vie, ce qui contribue à l’apparition, à un âge plus avancé, de problèmes de santé chroniques qui peuvent accroître le risque de décès attribuable à la COVID-19. [Aussi], les personnes ayant été victimes de racisme sont beaucoup plus susceptibles de reporter l’obtention de soins, d’avoir des besoins en matière de soins de santé insatisfaits et de ne pas suivre les traitements ou les conseils médicaux recommandés. »