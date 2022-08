Vaccination et huitième vague

La campagne devancée, un vaccin contre Omicron d’ici deux semaines

Redoutant une hausse de la propagation de la COVID-19 à la rentrée, la Santé publique devance la campagne de vaccination pour l’ensemble des 18 ans et plus. Ceux-ci pourront dès mercredi prendre rendez-vous afin d’obtenir une dose de rappel, si leur dernière dose remonte à plus de cinq mois. Par ailleurs, le vaccin adapté à Omicron devrait être disponible au Québec d’ici moins de deux semaines.