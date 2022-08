Rentrée et potentielle huitième vague

Québec lance une campagne de vaccination massive

(Québec) À la veille de la rentrée et devant une potentielle huitième vague, le gouvernement Legault déploie une « campagne de vaccination massive » contre la COVID-19. La vaccination sera ouverte aux personnes de 60 ans et plus à compter du 22 août, puis à la population en général (18 ans et plus) dès le 29 août.