La campagne de vaccination devancée pour les 18 ans et plus

Redoutant une hausse de la propagation de la COVID-19 à la rentrée, la Santé publique devance la campagne de vaccination pour l’ensemble des 18 ans et plus. Ceux-ci pourront dès mercredi prendre rendez-vous afin d’obtenir une dose de rappel, si leur dernière dose remonte à plus de cinq mois.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« La campagne de vaccination évolue bien, et même très bien, mais il y a de l’espace pour les rendez-vous. On devance aujourd’hui la possibilité pour tous les 18 ans et plus de prendre rendez-vous », a expliqué le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, en conférence de presse.

Il a indiqué que les jeunes enfants pourront par ailleurs profiter d’une dose de rappel « dès le milieu de la semaine prochaine ».

Le Dr Boileau estime par ailleurs qu’un vaccin bivalent, adapté aux différentes souches du variant Omicron, devrait être « disponible d’ici moins de deux semaines ». « Quand le nouveau vaccin va arriver, on va le changer pour le nouveau vaccin. On n’écoulera pas les stocks qu’on a du vaccin actuel », a-t-il dit, en prévoyant avoir « suffisamment de doses » pour toutes les clientèles.

Avec l’arrivée de la rentrée, il y aura fort probablement une hausse des cas de COVID-19, prévoit la Santé publique. « On l’a vu au cours des deux dernières années : la rentrée est une période charnière où la COVID-19 risque de montrer des signes d’augmentation, et qui pourraient possiblement arriver même plus vite que tard », a évoqué le Dr Boileau.

« Le virus circule toujours. On a une courbe qui descend tranquillement, mais il est toujours là », a-t-il insisté.

Quant à elle, la conseillère médicale stratégique senior au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Dre Marie-France Raynault, s’attend aussi à « beaucoup d’infections », même si « beaucoup d’enfants ont fait la COVID-19 cet été ». « Je n’attends pas de catastrophe. Je pense que nos enfants vont pouvoir continuer de bénéficier de la scolarité en présentiel », a-t-elle jugé.

Les autorités ne jugent toujours pas « nécessaire » de réimposer le port du masque dans le réseau scolaire dans la foulée de la rentrée, jugeant notamment que cette mesure présente aussi « beaucoup d’inconvénients » pour le bien-être et l’apprentissage chez les plus jeunes.