(Québec) À l’aube de la rentrée et devant une potentielle huitième vague, le gouvernement Legault déploie une « campagne de vaccination massive » contre la COVID-19. La vaccination sera ouverte aux personnes de 60 ans et plus à compter du 22 août, puis à la population en général (18 ans et plus) dès le 29 août.

Fanny Lévesque La Presse

« La COVID est toujours là, c’est important de le dire », a fait valoir François Legault, qui a confirmé mardi le démarrage d’une campagne massive de vaccination. Le premier ministre a fait le point sur l’évolution de la pandémie en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, et la présidente du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), Caroline Quach.

Il s’agit d’un premier point de presse des autorités de santé publique en compagnie du premier ministre François Legault depuis plusieurs mois. Christian Dubé avait participé à une conférence de presse avec le Dr Boileau tout juste avant le début des vacances.

Dès mercredi, le groupe des 75 ans et plus pourra obtenir un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel. Les 60 ans et plus seront appelés à retrousser leur manche à compter du 22 août. La vaccination sera enfin ouverte aux 18 ans et plus dès le 29 août prochain.

La Santé publique recommande de recevoir une nouvelle dose cinq mois après la dose précédente, et ce, peu importe le nombre de doses de rappel reçues jusqu’à maintenant. Par ailleurs, la vaccination des jeunes de 6 mois à 17 ans se poursuit selon le calendrier habituel. L’administration de la dose de rappel est en cours dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés depuis lundi.

« On a environ 150 cliniques de vaccination qui seront mises en place et ça, c’est en plus des pharmacies. […] On a la capacité de vacciner tout le monde qui le souhaite, et en termes de vaccins, on a aussi tout ce qu’il faut », a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé. La capacité de vaccination du Québec cet automne sera l’admistration de quelque 300 000 vaccins par semaine. Le site du Stade olympique sera d’ailleurs rouvert pour la vaccination.

« Je sais que plusieurs d’entre nous avons eu la COVID et s’en sont relativement bien tirés. C’est notamment en raison de la vaccination », a expliqué le ministre Dubé. « Soyons proactifs pour minimiser les impacts d’une prochaine vague. […] C’est le temps d’aller chercher sa dose de rappel », a-t-il ajouté.

François Legault a réitéré qu’il n’est pas question de ramener des mesures obligatoires, ce qui est appuyé par la Santé publique.

Les autorités s’attendent à une hausse des cas de la COVID-19 alors que les Québécois retourneront au travail ou sur les bancs d’école, à l’intérieur.