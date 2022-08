La tendance à la baisse de la COVID-19 se poursuit lundi au Québec, la province repassant sous la barre des 2000 hospitalisations et signalant 713 infections, ainsi que trois décès.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 713 nouveaux cas portent à 1014 la moyenne mobile sur sept jours. Le total des personnes infectées depuis le début de la pandémie atteint maintenant 1 163 872 Québécois. Ces données ne reflètent néanmoins qu’une partie des infections totales en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR.

La proportion des tests de dépistage par PCR se révélant positifs au coronavirus est actuellement de 8,7 %. On signale également trois décès en plus associés au virus, pour un total de 16 129.

Dans le réseau de la santé, les autorités recensent lundi une baisse de sept hospitalisations liées à la COVID-19. À ce jour, 1993 patients demeurent hospitalisés, dont 55 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de deux cas dans les 24 dernières heures. Au total, 701 des 1993 patients ont été admis en raison de la COVID-19 (35 %), les autres ayant été admis pour d’autres motifs avant d’être déclarés positifs à la maladie.

Signe que la pression continue de baisser dans le réseau de la santé, le nombre de travailleurs absents en raison de motifs liés à la COVID-19 est en forte baisse. Lundi, ils n’étaient plus que 3457 à devoir s’isoler, une forte baisse de 877 par rapport à vendredi dernier.

Côté vaccination, 3199 doses supplémentaires ont été administrées dans les 24 dernières heures, en majorité des quatrièmes doses. Selon le site VaccinTracker Québec, 87,2 % de la population québécoise a maintenant une dose, 83,73 % en a deux, 53,13 % en a trois et 17,88 % en a quatre.

Québec lance d’ailleurs ce lundi une nouvelle campagne de vaccination de dose de rappel contre la COVID-19. Celle-ci s’adressera d’abord aux personnes vivant dans les CHSLD et dans des résidences privées pour aînés (RPA). L’intervalle recommandé entre la vaccination de base et la première dose de rappel demeure de trois mois ou plus, mais l’intervalle suggéré entre chaque dose de rappel est de cinq mois ou plus.

Le premier ministre François Legault avait reçu une quatrième dose du vaccin contre la COVID-19 vendredi dernier, à Montréal, en encourageant les Québécois à suivre son exemple, notamment les jeunes qui sont moins à risque d’être gravement malades. Un état de la situation doit être fait prochainement sur la campagne de vaccination, notamment sur le faible taux de vaccination relevé jusqu’ici chez les enfants.

Plus tôt, samedi, 8366 tests de dépistage ont été réalisés, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

En tout, 276 121 tests rapides ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 231 054 se sont révélés positifs. Pour la seule journée de dimanche, 243 tests ont été déclarés, dont 213 positifs.