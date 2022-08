Le port du masque n'est plus obligatoire à l'école depuis le 14 mai.

Québec confirme à son tour que le masque ne sera pas obligatoire pour les élèves lors de la prochaine rentrée scolaire, mais seulement « si la situation demeure la même », le risque potentiel d’une huitième vague de COVID-19 ayant déjà été évoqué par les autorités sanitaires.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Si la situation demeure la même, aucun changement n’est prévu pour la rentrée. Comme la Santé publique l’a répété en point de presse, les mesures en vigueur seront les mêmes qu’en juin dernier », a indiqué Audrey Noiseux, attachée de presse au cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Elle rappelle que le port du masque d’intervention n’est plus formellement obligatoire depuis le 14 mai, « que ce soit en classe, dans les aires communes ou encore durant le transport scolaire, et ce, aussi bien pour le personnel scolaire que pour les élèves ». Le port du masque demeure donc « à la discrétion de chaque personne » dans le réseau scolaire, comme dans le transport en commun et dans les espaces publics intérieurs partout au Québec.

Cette annonce du gouvernement québécois survient à peine 24 heures après celle du ministre ontarien de l’Éducation, Stephen Lecce, qui a confirmé que les élèves n’auront pas à porter le masque, disant vouloir que ceux-ci « profitent pleinement des clubs, des sports et des activités parascolaires, qui sont essentiels pour leur santé physique et mentale ».

Parlant de « signaux encourageants » jeudi dernier, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, avait toutefois prévenu que la descente graduelle de la septième vague appelle encore à beaucoup de prudence. Car selon lui, la rentrée va « fort probablement » relancer les infections, comme cela a souvent été le cas depuis le début de la pandémie.

Une idée de la huitième vague bientôt ?

Québec estime être en mesure de modéliser d’ici une semaine « ce qui devrait se passer au cours de l’automne », mais prévient d’emblée qu’il y aura « certainement une hausse des cas à nouveau ». « On verra comment ça évolue dans les prochaines semaines, si on a affaire à un nouveau variant. […] Mais pour l’instant, ce n’est pas dans nos visées de ramener des obligations », avait déclaré le Dr Boileau.

Une nouvelle campagne de vaccination sera d’ailleurs lancée dès le 15 août, avec d’abord les personnes qui résident en CHSLD, en résidence privée pour aînés (RPA) ou dans d’autres milieux de vie, qui pourront recevoir une nouvelle dose de rappel. Le premier ministre François Legault a d’ailleurs reçu sa quatrième dose, vendredi dernier.

Nombre d’experts pressent toutefois le gouvernement d’agir prudemment, en réimposant le masque dans les endroits clos comme les classes scolaires. « C’est une mesure durable qu’on peut facilement tenir », expliquait à La Presse l’épidémiologiste Nimâ Machouf à la fin du mois de juillet.

« En attendant de trouver des vaccins adaptés, la meilleure solution, selon moi, est d’avoir ces quelques mesures en place pour réduire au moins la transmission, sachant que, de toute façon, on est pognés à vivre avec », avait-elle alors illustré.