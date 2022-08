Les indicateurs de la COVID-19 continuent de montrer une diminution de la transmission au Québec, les autorités ayant signalé samedi 1070 nouveaux cas d’infection et 12 décès supplémentaires dus au virus.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 1070 nouveaux cas portent à 1 155 131 le total des personnes qui ont été touchées par la maladie depuis le début de la pandémie, un chiffre fort - probablement sous - évalué en raison des restrictions toujours imposées à l’accès au dépistage par PCR.

On compte jusqu’ici 16 036 décès associés à la COVID-19. Jeudi, la province avait franchi le cap symbolique des 16 000 décès attribuables au virus.

Aucune donnée sur le nombre d’hospitalisations n’était disponible samedi, ces chiffres n’étant plus publiés le week-end depuis maintenant quelques semaines. Vendredi, Québec avait néanmoins signalé une baisse de 27 hospitalisations.

Les 2109 personnes qui étaient hospitalisées à ce moment représentaient une tendance stable sur une semaine. Aux soins intensifs, les 57 patients représentaient à ce moment une baisse de 16 % sur une semaine. Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer à diminuer au cours des prochains jours, le nombre de sorties surpassant les admissions.

Notons que les données sur la vaccination ne sont également plus disponibles le week-end. On sait toutefois que la campagne de vaccination ralentit depuis une douzaine de jours. Le Québec administre en moyenne 8500 doses par jour, en baisse de 10 % sur une semaine. Cette baisse est surtout attribuable au nombre de personnes venant chercher leur dose de rappel qui diminue rapidement. Et à l’inverse, les tout-petits sont peu nombreux à venir se faire vacciner, soit un peu moins de 500 chaque jour.

En date de vendredi, 83,7 % des Québécois avaient reçu deux doses, mais seulement 53,0 % trois et 17,4 % quatre. Quant aux tout-petits, admissibles à la vaccination depuis une dizaine de jours, seulement 1,3 % d’entre eux ont été vaccinés jusqu’ici.

Plus tôt, jeudi, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, avait confirmé que la septième vague n’est pas encore derrière nous, mais que la situation s’améliore, les indicateurs étant de plus en plus encourageants. La Santé publique dit toutefois craindre une remontée des cas à l’automne. Une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 sera d’ailleurs organisée dans les prochaines semaines.

« Nous estimons que d’ici une semaine ou deux, on sera capables de modéliser ce qui devrait se passer au cours de l’automne, mais nous estimons qu’il y a aura certainement une hausse des cas à nouveau », a alors expliqué M. Boileau.

Il a par ailleurs précisé que le nombre d’infections de la variole simienne continue de monter graduellement au Québec. La vaccination contre la variole simienne est désormais élargie à tous les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes à travers le Québec.