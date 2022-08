Visite papale à Québec

La Santé publique appelle à une grande vigilance

Toujours sous le choc de la flambée du nombre de cas de COVID-19 durant le Festival d’été de Québec, la Santé publique prévient maintenant que la venue du pape dans la capitale pourrait générer un certain niveau de transmission, d’autant plus que l’évènement risque d’attirer des personnes plus âgées, donc plus vulnérables.