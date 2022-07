Québec n’est « pas inquiet » malgré le départ timide de la campagne de vaccination chez les tout-petits, alors qu’à peine 2000 doses ont été administrées à des enfants âgés entre six mois et 4 ans, soit une moyenne d’environ 500 par jour depuis lundi dernier.

« Nous ne sommes pas inquiets. Il y a déjà au moins 10 000 enfants qui ont eu une vaccination ou qui ont pris des rendez-vous », a révélé le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, en conférence de presse vendredi. « Ça va progresser », a-t-il du même coup assuré.

Il affirme que le gouvernement va rappeler régulièrement dans les prochains jours « que le vaccin est disponible, que c’est un vaccin très efficace chez les enfants, et qu’il ne donne pas de difficultés aucune ». « Nous encouragerons vivement les parents qui ont des enfants vulnérables, immunosupprimés ou qui ont été des grands prématurés à aller obtenir la vaccination », a-t-il dit. « Nous voulons juste nous assurer que les parents soient bien au fait que c’est disponible. »

Le Dr Boileau rappelle néanmoins que beaucoup d’enfants ont contracté la COVID-19 dans les derniers mois. La Santé publique recommande pour ces jeunes – comme les adultes d’ailleurs – d’attendre au moins trois mois avant la dernière infection avant d’aller chercher une dose de vaccin.

Cinq jours après le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 chez les tout-petits, la mobilisation semble pour l’instant timide. Depuis le début de la semaine, il n’y a eu qu’un peu plus de 2000 doses administrées à des enfants âgés entre six mois et 4 ans au Québec, soit en moyenne 500 par jour. C’est à Montréal qu’on en administré le plus, avec près de 600 doses.

Un sondage réalisé du 8 au 20 juillet que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a récemment révélé que seulement 41 % des parents d’enfants âgés de quatre ans ou moins avaient l’intention de les faire inoculer lorsque les vaccins seraient disponibles. Parmi les répondants, 40 % des parents ont dit qu’ils ne prévoyaient pas les faire vacciner et 19 % ont signalé que leur décision n’était pas prise.

Les principales raisons évoquées par les parents pour ne pas recourir au vaccin ont été, à 23 %, qu’ils n’en voyaient pas l’utilité, car ils considéraient que les risques de la COVID-19 pour la santé de leur enfant étaient faibles. Parmi les autres, 20 % ont fait part de craintes liées aux effets secondaires possibles des vaccins contre la COVID-19 et 17 % ont affirmé ne pas croire que les vaccins contre le coronavirus soient efficaces.

Cinq mois après la dernière dose

Québec appelle maintenant à aller chercher une dose de rappel, cinq mois après la dernière injection. « Ce qui est important ici, c’est d’entendre que si ça fait cinq mois qu’on a eu une dose de rappel, il est temps d’aller en chercher une nouvelle, parce que l’immunité baisse après cinq ou six mois », a aussi soulevé le directeur national, avant d’ajouter : « la vaccination, ça ne dure pas éternellement ».

D’ailleurs, d’autres informations devraient être données « prochainement » sur la campagne de vaccination que prépare le gouvernement cet automne, pour la population en général.

Si les vaccins actuels fonctionnent et préviennent la transmission, « il y a des nouveaux vaccins qui sont en route », a noté le Dr Boileau, en référence aux vaccins adaptés aux variants Omicron que plusieurs pharmaceutiques sont à développer. « On n’a pas de précisions sur les dates où arriveront ces nouveaux vaccins. C’est prévu qu’ils puissent arriver d’ici septembre, peut-être un peu plus proche d’octobre. Mais va le savoir quand ils vont nous le dire », a soulevé le principal intéressé.

En général, la septième vague tend à se « stabiliser », a réitéré le Dr Boileau, et ce même si la transmission demeure élevée actuellement. « Il y a des variations d’une région à l’autre, mais le portrait reste globalement encourageant. […] Ça va descendre, mais ça ne descendra pas vite », a-t-il insisté, en ajoutant que « cette vague estivale est plus haute que ce que nous avions espéré ».

La pression exercée par la COVID-19 sur les hôpitaux du Québec commence en effet à diminuer. Québec a signalé vendredi une baisse de 46 hospitalisations et un recul du nombre de travailleurs de la santé absents. Seize décès supplémentaires attribués à la pandémie ont toutefois été déplorés, ainsi que 1460 nouvelles infections au virus.

