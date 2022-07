La hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit au Québec, 73 patients s’étant ajoutés depuis 24 heures. Le gouvernement anticipe toutefois que le nombre de lits occupés devrait commencer à diminuer d’ici deux semaines, une fois le sommet de la septième vague franchi dans les hôpitaux.

Pierre-André Normandin La Presse

Le Québec rapporte mercredi une augmentation de 73 hospitalisations. Les 2221 personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19 présentement représentent une hausse de 8 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 65 patients représentent une hausse de 14 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées risque toutefois de commencer à baisser d’ici deux semaines, prévoit maintenant l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESS). L’organisation chargée de prévoir l’impact de la COVID-19 sur le réseau de la santé anticipe que le nombre de lits occupés devrait reculer à 1836 une fois le sommet de la septième vague franchi dans les hôpitaux. On compte présentement 23 patients de plus par jour en moyenne, mais la balance des admissions et sorties diminue et tend à s’équilibrer.

L’INESSS souligne également que seulement 40 % des admissions ont lieu à cause du coronavirus, la vaste majorité des patients étant hospitalisés pour une autre raison, mais s’avèrent également positifs à la maladie.

Déjà, la COVID-19 commence à peser un peu moins sur le personnel de la santé. Le nombre de travailleurs absents en raison de la pandémie a diminué de 10 % depuis une semaine. Ils étaient 6478 mercredi à devoir s’isoler.

Les 25 nouveaux décès rapportés mercredi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 15. La tendance est en baisse de 4 % sur une semaine.

Les 1780 nouveaux cas rapportés mercredi portent la moyenne quotidienne à 1679. La tendance est ainsi en baisse de 15 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 13,5 %.

En plus des cas dépistés par tests PCR, 754 personnes ont également rapporté ces derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont diminué de 18 % depuis une semaine.