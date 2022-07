Toujours sous le choc de la flambée du nombre de cas de COVID-19 durant le Festival d’été de Québec, la Santé publique prévient maintenant que la venue du pape dans la capitale pourrait générer un certain niveau de transmission, d’autant plus que l’évènement risque d’attirer des personnes plus âgées, donc plus vulnérables.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Est-ce qu’on s’attend à une remontée des cas ? Ce n’est pas exclu, mais ce qui nous préoccupe davantage, c’est l’âge des personnes qui pourraient contracter le virus. En ce moment, sur les 225 personnes hospitalisées à Québec, la plupart ont généralement plus de 60 ans », a expliqué à La Presse l’adjoint médical au directeur de santé publique, le Dr Jacques Girard.

Il affirme que si la transmission semble avoir ralenti dans le reste de la province, elle reste encore « assez importante » dans la région de Québec.

On est moins inquiets par le nombre de nouveaux cas que sur les impacts qu’il pourrait y avoir sur les personnes qui participeront aux activités entourant la venue du pape. Le Dr Jacques Girard, adjoint médical au directeur de santé publique

Le Dr Girard a ajouté que son équipe « surveillerait à la loupe » la progression des hospitalisations liées à la COVID-19 dans les hôpitaux de Québec.

Certains « plans de contingence » ont d’ailleurs été mis sur pied dans la foulée de l’arrivée du souverain pontife dans la capitale, afin d’éviter tout potentiel « trou de service » dans le réseau. « Tout est prévu », assure l’expert, en disant espérer que l’arrivée du mois d’août apaisera la situation dans la région.

D’ici là, la Santé publique « demande aux gens d’apporter un masque et d’éventuellement le porter si la distanciation n’est pas possible » aux abords des activités papales, insiste M. Girard. « Aux personnes qui auraient des conditions médicales particulières, ou des problèmes immunitaires, on recommande de porter le masque sans même se poser la question. L’âge reste aussi un facteur important », insiste-t-il.

Appels à la vigilance

Par communiqué, mardi, la Santé publique de la Capitale-Nationale a lancé un nouvel appel à la vigilance, sommant les citoyens de « redoubler de prudence » et d’appliquer toutes les mesures de précaution contre le virus. « Même lorsque des évènements se déroulent à l’extérieur, les foules importantes et denses peuvent être un vecteur de contagion important », a d’ailleurs rappelé le Dr Girard.

Afin de limiter la transmission du virus au maximum, des solutions désinfectantes à base d’alcool et des masques médicaux seront d’ailleurs distribués au public, aux sites d’embarquement des navettes de transport. « Nous recommandons fortement aux gens de les utiliser, surtout lorsqu’ils ne sont pas en mesure de respecter une distanciation physique appropriée », a encore insisté le Dr Girard.

Son équipe rappelle aussi qu’avec le temps chaud prévu, la population devrait se prémunir de moyens contre les malaises et la déshydratation, en apportant un couvre-chef, de l’eau et de la nourriture, surtout pour les activités qui dureront plusieurs heures, dans de grandes foules. Des ambulances seront déployées autour des lieux de rassemblement par mesure de précaution.

La Santé publique invite tous ceux qui présentent des symptômes de la COVID-19 à éviter de se présenter aux activités prévues, en agissant de « façon responsable ».

Ainsi, seules les personnes asymptomatiques, sans contact avec un cas ou ne présentant pas un test positif devraient se rendre sur les sites de rassemblement intérieurs et extérieurs.

La semaine dernière, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, avait reconnu qu’une forte transmission avait été générée dans la capitale pendant le Festival d’été de Québec (FEQ). La situation appelle selon lui à une « grande vigilance » pour la saison estivale. Il avait d’ailleurs invité la population — surtout les plus vulnérables – à porter le masque dans de grands rassemblements, même extérieurs. D’après les plus récentes données disponibles, le dépistage dans les eaux usées et les tests PCR montrent que la propagation est en forte hausse dans la région de Québec.

Le pape François passera deux nuits à Québec. Des activités auront lieu les 27 et 28 juillet sur les plaines d’Abraham, avec une allocution du pape depuis la Citadelle le 27 juillet. Le 28 juillet, une messe aura aussi lieu à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.