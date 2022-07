Médicament Paxlovid

« Très utile » pour les gens les plus vulnérables

Six mois après son approbation par Santé Canada, le médicament Paxlovid a été prescrit à près de 10 000 Québécois. Le Dr Luc Boileau invite les plus vulnérables à se prévaloir de ce traitement « très utile » et qui « aide beaucoup ».