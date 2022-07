C’est officiel : la vaccination des enfants québécois de 6 mois à 5 ans contre la COVID-19, avec le Spikevax de Moderna, commencera dès lundi prochain au Québec. Les rendez-vous peuvent d’ailleurs déjà être pris sur la plateforme Clic Santé depuis jeudi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ariane Krol La Presse

« Il y a le nouveau vaccin approuvé pour les enfants, on travaille là-dessus. On va avoir dans les prochains jours le OK de la Santé publique. Dès la semaine prochaine, on devrait commencer à vacciner les enfants », a d’abord avancé le premier ministre François Legault, jeudi, lors d’une conférence de presse. La Santé publique a ensuite confirmé que le tout serait lancé lundi, un avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) ayant été officiellement transmis.

Spikevax de Moderna a été la semaine dernière le premier vaccin approuvé par Santé Canada pour ce groupe d’âge au pays, depuis le début de la pandémie. Le vaccin qui sera administré aux jeunes enfants se fera par doses correspondant au quart de celles approuvées pour les adultes, soit 25 microgrammes (µg).

Dès jeudi, des rendez-vous pour la vaccination des jeunes enfants de 6 mois à 4 ans ont été réservés sur la plateforme de Clic Santé, a pu confirmer La Presse. Dans certains cas, il était même possible, selon les secteurs, d’avoir une plage horaire au cours des prochains jours.

On ignore encore comment répondront les parents de jeunes enfants, dont beaucoup demeurent réfractaires à l’idée de faire vacciner ses enfants. D’après un récent sondage de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), effectué entre le 24 juin et le 6 juillet dernier auprès de 3300 répondants adultes, 44 % des parents québécois ont l’intention de faire vacciner leurs enfants en bas âge contre la COVID-19. Environ 40 % d’entre eux disent toutefois ne pas en avoir l’intention, tandis que 16 % ignorent encore ce qu’ils feront.

Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a parlé jeudi d’une « bonne nouvelle », affirmant que « beaucoup d’enfants ont fait l’infection au cours des derniers mois ». Selon l’avis du CIQ, de 50 à 60 % des jeunes enfants québécois ont déjà contracté une infection aux sous-variants Omicron. « On ne prévoit pas de doses de rappel pour cette clientèle-là. Et pour les 5 ans et plus, on recommande toujours le Pfizer. On a les ressources, on a les doses nécessaires », a aussi assuré M. Boileau.

Pas de nouvelles mesures en vue

En point de presse, François Legault a par ailleurs de nouveau réitéré que « la Santé publique ne recommande pas de mettre en place des mesures ». M. Legault a tout de même invité la population à demeurer vigilante et à se faire vacciner dès que cela est possible, en allant chercher sa dose de rappel.

« Il y a eu une augmentation des cas, par contre. Ce qu’il est important de comprendre, c’est qu’avec les nouveaux variants, oui, il y a plus de cas, mais toutes proportions gardées, il y a moins d’hospitalisations et de décès. […] Dans les prochaines semaines, on devrait voir le nombre de cas se stabiliser. Si c’est nécessaire, on va agir, mais pour l’instant, tout se passe bien », a expliqué M. Legault, en indiquant que le Québec « a presque atteint une espèce de plateau ».

La situation est quand même sous contrôle, mais il faut rester prudent. Et s’il vous plaît, faisons tous et toutes attention aux personnes qui sont les plus vulnérables. François Legault, premier ministre du Québec

Le chef caquiste a insisté – comme il le fait souvent – sur la distinction entre les motifs d’hospitalisations, rappelant que les statistiques quotidiennes incluent des patients « avec COVID, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas nécessairement hospitalisés pour la COVID, mais comme bien des Québécois ils ont la COVID, et ils sont à l’hôpital pour d’autres raisons ». « Il faut quand même tenir compte de ça », a-t-il répété.

« On est en action. Il y a effectivement du travail qui se fait de dépannage. On envoie des infirmières, des médecins dans les régions où c’est plus difficile, par exemple en obstétrique, pour que tout se passe bien », a aussi souligné le premier ministre, en rappelant que son gouvernement avait récemment prolongé les primes de temps double jusqu’à la fin septembre.

Si aucune nouvelle restriction n’est prévue, Québec recommande toutefois aux personnes qui n’ont pas eu la maladie ou n’ont pas reçu de vaccin « depuis trois ou quatre mois d’aller se chercher une dose de rappel », a enfin souligné M. Legault. « D’ailleurs, je suis prévu pour y aller dans une semaine ou deux, aller chercher ma dose de rappel », a-t-il révélé, en rappelant que la vaccination sera la clé pour sortir de la septième vague.