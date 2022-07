Le vaccin de Novavax contre la COVID-19, approuvé au Canada en février et offert notamment au Québec, pourrait provoquer des effets allergiques graves et réduire la sensibilité de la peau, prévient dans un avis diffusé le 14 juillet l’Agence européenne des médicaments.

Louise Leduc La Presse

Selon cet organisme, ceux qui ont développé une forte réaction allergique après avoir reçu la première dose de Nuvaxovid « ne devraient pas recevoir la seconde ».

Novavax a réagi en disant que rien de tel n’était survenu « dans son programme de développement clinique ».

« Avec le déploiement plus vaste des doses, on nous a rapporté deux cas d’anaphylaxie (une réaction allergique) qui répondait à cette définition probable/précise. Parce que l’anaphylaxie peut survenir après tous les vaccins et vu ces cas, Novavax et l’Agence européenne se sont entendus sur la présente mise à jour. Nous allons continuer de surveiller tout effet secondaire, y compris les réactions allergiques. »

Le Nuvaxovid est un vaccin à base de protéines, tandis que ceux de Pfizer et de Moderna s’appuient plutôt sur la technologie à ARN messager.

Aux États-Unis, notamment, on espère que ce vaccin de type classique ralliera les personnes qui redoutaient l’ARN messager.

Le titre, qui valait près de 69,95 $ la veille de l’avis de l’Agence européenne des médicaments, a chuté jusqu’à 49,37 $. En après-midi mardi, il était revenu à plus de 58 $.