2022, le pire été pandémique au Québec

Morts beaucoup plus nombreuses, hospitalisations plus élevées, mais surtout, forte transmission communautaire : 2022 est à ce jour le pire été pandémique qu’a vécu le Québec. En pleine septième vague, la province fait maintenant face à une nouvelle réalité : les nouveaux variants brisent de plus en plus la « logique saisonnière » à laquelle nous avait jusqu’ici habitués la COVID-19.