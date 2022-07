De nombreux adultes partout en Ontario peuvent réserver une deuxième injection de rappel de vaccin contre la COVID-19, à compter de jeudi.

La Presse Canadienne

Le site de réservation provincial est configuré pour permettre à toute personne de 18 ans et plus qui a eu son premier rappel il y a au moins cinq mois de réserver une autre dose à partir de 8 h.

Auparavant, les quatrièmes doses n’étaient disponibles que pour les personnes immunodéprimées, les personnes âgées de 60 ans et plus et les autochtones.

Le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, signale que les personnes qui n’ont pas de problèmes de santé sous-jacents peuvent choisir d’attendre l’automne, alors qu’on espère que des vaccins ciblant spécifiquement le variant Omicron seront disponibles.

Il ajoute que les Ontariens devraient discuter avec leur fournisseur de soins de santé pour savoir si une quatrième dose leur convient.

Le Dr Moore dit qu’il est recommandé aux gens d’attendre au moins trois mois après une infection à la COVID-19 pour se faire vacciner.