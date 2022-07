(Toronto) L’Ontario élargit l’admissibilité aux quatrièmes doses d’un vaccin contre la COVID-19 pour inclure tous les adultes, mais le médecin-hygiéniste en chef affirme que les personnes en bonne santé âgées de moins de 60 ans peuvent choisir d’attendre jusqu’à l’automne pour un nouveau vaccin qui pourrait être plus efficace contre les variants et sous-variants Omicron.

Holly McKenzie-Sutter La Presse Canadienne

Le Dr Kieran Moore a indiqué mercredi que toute personne âgée de 18 ans et plus ayant reçu son premier rappel il y a cinq mois pourra prendre un rendez-vous pour une quatrième dose – ou une deuxième dose de rappel – à partir de jeudi.

« Bien que mon appel reste le plus fort pour les plus vulnérables de nos communautés, nous avons pris la décision d’élargir l’admissibilité aux seconds rappels », a-t-il déclaré.

Un nouveau vaccin contre la COVID-19 ciblant mieux les variants et sous-variants Omicron devrait être approuvé cet automne, a affirmé M. Moore, encourageant les Ontariens à discuter avec leurs médecins pour savoir si un deuxième rappel leur convient maintenant.

La plupart des personnes âgées de 18 à 59 ans bénéficient d’une forte protection contre le virus plus de six mois après leur premier rappel, mais l’élargissement de l’admissibilité à la quatrième dose leur permettra de prendre une « décision éclairée » en fonction de leur situation personnelle, a-t-il déclaré, évoquant les facteurs de risque comme le tabagisme ou le diabète.

« Ce n’est pas un “devrait”, c’est absolument un “pourrait” selon votre situation personnelle », a déclaré M. Moore.

Les personnes qui choisissent de prendre le deuxième rappel cet été devront peut-être attendre cinq mois pour leurs prochains vaccins, ou trois si elles sont immunodéprimées, bien que M. Moore ait noté que le calendrier exact n’est pas clair.

Il a déclaré que la province commencerait probablement à vacciner les personnes à haut risque avec des vaccins ciblés plus tôt à l’automne, de sorte que la plupart des Ontariens ne seraient probablement admissibles que plus tard dans l’automne de toute façon.

« Ce moment n’interférera pas ou ne ralentira pas si vous recevez votre deuxième dose de rappel en juillet », a souligné le médecin-hygiéniste en chef.

L’Ontario avait récemment subi des pressions pour élargir l’admissibilité aux quatrièmes doses déjà offertes aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux personnes immunodéprimées et aux adultes autochtones.

M. Moore a expliqué que la province voulait encourager les plus vulnérables à obtenir des rappels et faire un certain rattrapage des doses antérieures avant d’élargir l’admissibilité.

La province connaît actuellement une vague estivale d’infections provoquées par le sous-variant BA.5 Omicron qui, selon M. Moore, pourrait culminer dans les prochaines semaines.

« Nous savons que c’est l’été et que les gens veulent passer outre la pandémie, mais c’est une réalité claire maintenant que nous devons faire face à ce variant BA.5 », a-t-il déclaré.

L’Ontario prolonge également un programme offrant des tests antigéniques rapides gratuits pour la COVID-19 dans des lieux qui incluent des épiceries et des pharmacies jusqu’au 31 décembre.