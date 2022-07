Le Québec recense samedi 1460 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès supplémentaires liés au virus.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 1460 nouveaux cas portent à environ 1450 la moyenne sur sept jours à ce chapitre, un chiffre en forte hausse depuis déjà quelques semaines. Jusqu’ici, on compte précisément 1 102 823 d’infections cumulées depuis le début de la pandémie.

D’ailleurs, il convient de rappeler que ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 14,5 %.

Les autorités signalent également trois décès supplémentaires liés à la COVID-19, portant le total à 15 666.

Aucune autre donnée n’était disponible samedi, le nombre d’hospitalisations n’étant plus diffusé les week-ends depuis quelques semaines.

Vendredi, le Québec avait néanmoins rapporté une hausse de 15 hospitalisations. Les 1549 personnes hospitalisées à cette date représentaient une hausse de 18 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 41 patients représentaient quant à eux une hausse de 8 % sur une semaine.

Le nombre d’hospitalisations augmente déjà depuis quatre semaines dans le réseau de la santé. Et selon les plus récentes projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le Québec peut s’attendre à une augmentation du nombre d’hospitalisations à environ 170 par jour d’ici deux semaines. Qui plus est, le système de santé doit aussi composer avec un manque important de personnel. On compte actuellement plus de 7000 travailleurs absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a soutenu que la hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations demeure « sous contrôle pour le moment ». Aucune nouvelle restriction sanitaire n’est envisagée, et ce même si le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a avoué que la province est officiellement entrée dans une septième vague.

« On dépasse déjà ce qu’on a eu à la quatrième vague. On a plus de cas, plus d’hospitalisations aussi », a raisonné M. Boileau, en rappelant que certains variants propulsent cette nouvelle hausse. « Le virus est là, il se transmet, il circule. La pandémie, elle n’est pas finie », a-t-il insisté.