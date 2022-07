Malgré la quasi-absence de mesures sanitaires au Québec, comme un peu partout dans le monde, certaines règles de conduite demeurent dans la province, dont certaines sont vivement recommandées pour réduire le risque de transmission et d’infection.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

La règle des 10 jours

« Quand on fait une COVID, que ce soit avec les variants d’avant ou ceux d’actuellement, les symptômes durent dix jours », a rappelé jeudi le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau. En règle générale, il faut avant tout s’isoler pendant cinq jours, puis pendant les cinq suivants, être « très prudent avec les autres », en portant le masque et en réduisant ses contacts. « Passez un test rapide, certainement, mais il pourrait être négatif au début et se positiver après », a aussi rappelé le Dr Boileau, en insistant sur l’importance de calculer son propre risque, dans le contexte actuel.

Porter le masque, « une bonne idée »

Au gouvernement, on n’envisage pas pour l’instant de réimposer le port du masque obligatoire dans les transports collectifs, même si le scénario a été envisagé dans certaines discussions à l’interne. Aux plus vulnérables, mais aussi à toute personne qui voudrait limiter ses chances de contracter le virus, la Santé publique recommande toutefois de porter le masque, surtout dans des espaces intérieurs clos. Même à l’extérieur, dans de grands groupes rapprochés, cela peut être pertinent, a fait valoir jeudi le Dr Boileau, en disant avoir enregistré « beaucoup de cas » de transmission à l’extérieur.

Se faire vacciner

Côté vaccination, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a de nouveau appelé les Québécois à aller chercher une dose de rappel ; il le fera d’ailleurs lui-même ce vendredi. Pour s’y retrouver, Québec a publié jeudi un tableau sur le site quebec.ca afin de présenter au public « un arbre décisionnel qui va indiquer quel est le meilleur moment pour aller chercher sa dose de rappel ». Les autorités espèrent ainsi relancer l’effort de vaccination partout dans la province.

TABLEAU FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Les mesures de base

Elles ne sont pas non plus obligatoires, mais elles demeurent : les mesures de protection de base, comme le lavage des mains, la distanciation sociale de deux mètres et l’étiquette respiratoire, peuvent encore être appliquées tous les jours, dans des situations où quiconque le jugerait nécessaire. S’il peut parfois être difficile de le faire dans de grandes foules, la Santé publique suggère d’y penser plus souvent dans des commerces, des restaurants ou à l’épicerie, par exemple, surtout si l’on ne porte pas le masque.