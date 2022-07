Malgré la hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations, la situation demeure « sous contrôle pour le moment » au Québec, assure le ministre de la Santé, Christian Dubé. Aucune nouvelle restriction sanitaire n’est donc envisagée. La Santé publique avoue toutefois qu’il s’agit probablement du début d’une nouvelle vague.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Quand je dis que la situation est sous contrôle pour le moment, je dis en même temps qu’il faut demeurer très vigilants. On est à quelques jours des vacances de la construction. Je le répète : il faut respecter entre autres les règles d’isolement, qui sont une des façons de vivre avec le virus », a indiqué M. Dubé, en point de presse jeudi matin. « On continue de surveiller ce qui se passe dans nos hôpitaux. On n’aime pas l’augmentation des cas, mais elle est encore sous contrôle », a-t-il insisté.

Côté vaccination, le ministre a indiqué que Québec publiera dès ce jeudi un tableau sur le site quebec.ca afin de présenter au public « un espèce d’arbre décisionnel qui va indiquer quel est le meilleur moment pour aller chercher sa dose de rappel ». Il espère ainsi propulser l’effort de vaccination à travers la province.

À ses côtés, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a néanmoins reconnu que pour lui, cette remontée du virus « prend la forme d’une vague ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Dr Luc Boileau

« Elle dépasse déjà ce qu’on a eu à la quatrième vague. On a plus de cas, plus d’hospitalisations aussi », a-t-il avoué, en rappelant que certains variants propulsent cette nouvelle hausse. « Le virus est là, il se transmet, il circule. La pandémie, elle n’est pas finie », a-t-il insisté.

« Quand on fait une COVID, que ce soit avec les variants d’avant ou ceux d’actuellement, les symptômes durent dix jours. Il faut avant tout s’isoler pendant cinq jours, et les cinq autres, il faut être très prudent avec les autres. Passez un test rapide, certainement, mais il pourrait être négatif au début et se positiver après », a encore soulevé le Dr Boileau, en insistant sur l’importance de respecter les consignes.

Une charge virale en hausse

Depuis la mi-juin, la charge virale du coronavirus responsable de la COVID-19 détectée dans les eaux usées des principales villes du Québec pointe vers une explosion de la propagation, rapportait La Presse jeudi.

Le nombre d’hospitalisations augmente déjà depuis quatre semaines dans le réseau de la santé. Et selon les plus récentes projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le Québec peut s’attendre à une augmentation du nombre d’hospitalisations à d’environ 170 par jour d’ici deux semaines.

Qui plus est, le système de santé doit aussi composer avec un manque important de personnel. On compte actuellement plus de 7000 travailleurs absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Cette nouvelle flambée des infections semble alimentée par la propagation accrue des nouveaux sous-variants d’Omicron. Le principal sous-variant en circulation actuellement, BA.2.12.1, représentait 36 % des cas à la mi-juin. Il semblait toutefois en perte de vitesse. Détectés plus récemment, BA.4 et BA.5 représentaient quant à eux 33 % des nouveaux cas, mais ils gagnent du terrain.