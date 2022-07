Un nombre croissant de Québécois se procurent leur troisième ou quatrième dose de vaccin contre la COVID-19. Une décision qu’ils prennent par prudence ou parce qu’ils prévoient voyager. C’est ce qu’a constaté La Presse en allant à leur rencontre, en pleine recrudescence des infections.

Audrey Pilon-Topkara La Presse

Septuagénaire, Donald Haslam fait partie du groupe. « En raison de mon âge, je préfère ne pas prendre de risques. Je le fais par précaution », raconte l’homme, croisé au site de vaccination temporaire du Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CEDA), à Montréal.

Pour sa part, Alix Petter perçoit la quatrième dose comme une précaution supplémentaire pour protéger sa santé, de même que celle de son bébé à naître.

« Je dois bientôt me rendre à l’hôpital pour accoucher, témoigne la future maman de 35 ans, qui a déjà contracté la maladie au mois d’avril. Comme il y a plus d’hospitalisations en ce moment, je veux diminuer le risque de complications et d’être réinfectée. »

La campagne de vaccination au Québec connaît un regain d’activité depuis une semaine.

Le Québec administre en moyenne 4700 doses par jour, en hausse de 39 % par rapport à la semaine précédente.

Le médecin retraité Peter Forbes, qui prête main-forte à l’opération de vaccination à la CEDA, remarque un achalandage accru.

« Les gens qui viennent pour leur troisième dose sont souvent des gens qui partent en voyage, notamment en France, note-t-il. Ils voient plus de cas en Europe, donc ils ne prennent pas de risques. Ceux qui veulent une quatrième dose sont souvent des gens qui côtoient des personnes à risque. »

Ce regain d’intérêt pour la vaccination s’observe principalement chez les Québécois de 60 ans et plus, plus susceptibles d’avoir des complications liées à la COVID-19. Depuis une semaine, un peu plus de 15 000 aînés ont relevé la manche, principalement pour obtenir leur quatrième dose.

La Belle Province enregistre également une forte augmentation des vaccins chez les 40 à 59 ans.

À ce jour, 83,5 % des Québécois ont reçu deux doses, mais seulement 52,5 % en ont trois et 14,4 %, quatre.

Le voyage comme motivation

Avec la levée de l’obligation vaccinale pour prendre l’avion ou le train au Canada depuis le 20 juin, l’été redevient une période propice aux voyages à l’étranger.

Rencontrée au site de vaccination Berri Centre-Sud, Rosalie Acutt, 76 ans, préfère redoubler de prudence pour son voyage imminent en Europe.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Laura Double s’apprête à recevoir sa quatrième dose au site de vaccination Berri Centre-Sud.

Même son de cloche chez Laura Double, qui s’envolera bientôt pour les États-Unis. « Je préfère prendre des précautions supplémentaires. En voyage, on ne sait jamais », a affirmé la jeune femme de 22 ans.

De son côté, Mateus Carlos a décidé de faire d’une pierre deux coups en allant se faire vacciner pour la quatrième fois au CLSC Sainte-Catherine. « Je l’ai fait pour ne pas avoir d’ennuis à l’aéroport, confie le septuagénaire, qui prendra bientôt l’avion pour l’étranger. De plus, ma mère de 96 ans est malade et je vais la visiter à l’hôpital, donc je ne veux pas prendre des risques. »

Un meilleur climat

Selon Louise Ullyatt, infirmière au site de vaccination Berri Centre-Sud, le nombre de personnes qui viennent se faire vacciner sans rendez-vous a doublé au cours des dernières semaines.

Chef de service du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Steve Macabée remarque aussi une augmentation de l’engouement.

« On reçoit de 50 à 150 personnes par jour, comparativement au mois dernier où l’on recevait de 40 à 50 personnes maximum, souligne-t-il. Les gens qui se rendent ici sont déterminés. Ils font un choix éclairé, ajoute-t-il. Ils n’ont pas de craintes par rapport au vaccin et beaucoup d’entre eux partent en voyage, alors ils veulent être sûrs d’être conformes du point de vue administratif. »

D’après Steve Macabée, la fin du passeport vaccinal a instauré un meilleur climat dans la clinique, où le personnel constate maintenant que seuls des gens volontaires se pointent pour obtenir leur quatrième dose.