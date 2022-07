À l’aéroport et dans l’avion, les précautions à prendre

Vous avez vos passeports ? Prochaine étape : à vos masques, des N95 de préférence, surtout dans les grandes files à l’aéroport, à l’embarquement et au débarquement, de même que dans les toilettes des avions et des aéroports. Et ce, peu importe les règles imposées par les compagnies aériennes ou celles en vigueur dans les aéroports à destination.