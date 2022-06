La hausse des cas de COVID-19 se poursuit vendredi au Québec, au moment où les autorités recensent également 36 hospitalisations de plus ainsi que cinq décès supplémentaires liés au virus.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces cinq décès portent à 15 564 le nombre total de morts associées à la COVID-19 survenues depuis le début de la pandémie dans la province.

Québec signale également vendredi 1207 nouvelles infections, ce qui porte à environ 930 la moyenne sur sept jours, un chiffre qui est en constante augmentation depuis quelques jours déjà.

Dans le réseau de la santé, on observe vendredi une hausse de 36 hospitalisations liées au coronavirus. À ce jour, 1116 patients demeurent donc hospitalisés avec ou pour la COVID-19, dont 31 se trouvent toujours aux soins intensifs. Sur ce plan, il s’agit d’une hausse d’un lit en 24 heures.

Mercredi, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a dit anticiper que la hausse des cas observée depuis quelques semaines devrait entraîner à la hausse le nombre d’hospitalisations. Le nombre de personnes admises devrait augmenter à une centaine par jour d’ici deux semaines.

L’INESS, qui suit l’évolution de l’impact de la pandémie sur le réseau de la santé, note que cette hausse est due aux personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 et non simplement à des patients admis pour une autre raison, mais s’avérant positifs au coronavirus. Ainsi, le Québec devrait compter approximativement 1378 patients hospitalisés d’ici deux semaines.

Selon le site VaccineTracker Québec, 5005 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées dans les 24 dernières heures, dont la grande majorité était des troisièmes ou des quatrièmes doses.

Près de 87 % de la population générale dispose jusqu’ici d’une dose, alors que plus de 83,5 % des Québécois en ont deux. Plus de 52,4 % des citoyens ont trois doses, et un peu plus de 14 % d’entre eux en ont maintenant quatre.