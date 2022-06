Le gouvernement fait face à des pressions croissantes de la part des associations de tourisme et de voyage pour mettre fin à l’obligation vaccinale, afin d’atténuer la pression dans les aéroports du Canada et d’aligner les règles sur les mesures de santé publique provinciales.

(Ottawa ) Le gouvernement Trudeau annonce qu’il suspend l’obligation d’être vacciné pour monter à bord d’un avion ou d’un autobus à compter du 20 juin.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Les voyageurs devront toutefois continuer à porter un masque durant les déplacements, a annoncé le ministre des Transports, Omar Alghabra.

Les employés du gouvernement fédéral, y compris les policiers de la GRC, ne seront plus soumis à l’obligation vaccinale à compter de la même date, a indiqué la présidente du Trésor, Mona Fortier.

Depuis quelques semaines, le gouvernement Trudeau faisait l’objet de vives pressions du Parti conservateur et de la part des associations de tourisme et de voyage pour mettre fin à l’obligation vaccinale, afin d’atténuer la pression dans les aéroports du Canada et d’aligner les règles sur les mesures de santé publique provinciales.

Plus de détails à venir