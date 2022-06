La tendance à la hausse des nouveaux cas de COVID-19 se poursuit au Québec, tandis que les hospitalisations poursuivent une lente baisse.

Pierre-André Normandin La Presse

Le Québec a rapporté jeudi 728 nouveaux cas et 720 de plus vendredi, portant la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 598. La tendance est ainsi en hausse de 10 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 7,1 %.

En plus des cas dépistés par tests PCR, 785 personnes ont également rapporté ces deux derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont augmenté de 12 % depuis une semaine.

De plus, on note également un rebond dans les absences scolaires. En date du 7 juin, 3755 élèves étaient absents en raison de la COVID-19. Ce chiffre est en hausse de 3 % par rapport à la semaine précédente. Outre les absences dues à la COVID-19, on note l’absence de 80 217 élèves pour d’autres causes.

14 décès en deux jours

Le Québec a également rapporté jeudi 12 nouveaux décès, ainsi que deux vendredi. Ceux-ci portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à sept. La tendance est en hausse de 31 % sur une semaine.

Dans les hôpitaux, la situation continue de se détendre, mais la tendance à la baisse ralentit. Le Québec rapporte vendredi une baisse de cinq hospitalisations. Les 1001 personnes hospitalisées présentement représentent une diminution de 6 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 19 patients représentent une baisse de 32 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer de diminuer au cours des prochains jours, le nombre de sorties continuant de surpasser les admissions. On recense en moyenne neuf patients de moins chaque jour.